「包大人」譚俊彥雲頂登台　有媽咪睇實

「包大人」譚俊彥之前到馬來西亞雲頂登台，今趟更帶埋媽媽陶敏明一同前往，因對方年輕時亦曾經常到馬來西亞登台、唱歌，今次可以看着仔仔表演，對二人都特別有意思、開心。譚俊彥謂：「原本以為係一個細場地表演，點先係一個容納5000人嘅場地，以前一直諗幾時會發生，依家終於夢想成真，今次唱咗多首歌，希望有時間練多啲歌，有一首屬於自己嘅歌都係喺我計劃以內嘅事。」



他又指今次是首次個人演唱會，未試過一次過唱13首歌，之前公司給了不少機會我上節目攞經驗，我亦專登請了一個相識了廿年的朋友前來幫我彈琴，所有事件都於錯誤中學習，其他朋友好似曹永廉、胡定欣都給了不少意見我，所以令我做時都好放心。他謂：「做完騷都好驚喜，媽咪送咗個蛋糕畀我，其實之前生日都喺工作中度過，所以今次佢好叻，提早同我慶祝，好感恩生日可以喺工作中度過。」

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