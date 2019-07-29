熱褲吊帶引仔望！陳潔玲開舖做埋打雜一腳踢

2012年港姐陳潔玲（Christy）近年離開TVB並曾轉戰影壇，但近月曝光減少，只偶爾在網上「派發」性感福利圖，據知她正忙於搞Party Room及美容產品生意，鋪路變成商界女強人，最近Christy斥資六位數在觀塘區再開一間Party Room，雖然貴為老闆娘，但仍一腳踢做埋打雜。



日前下午，她被發現在觀塘街上游走處理事務，見她一邊傾電話一邊食包，似乎忙到連食晏時間都沒有，其後到便利店交費，當日天氣焗熱，她身穿背心熱褲大騷香肩及白滑長腿散熱，沿途多次被男途人眼望望，回頭率極高，但Christy未有理會，繼續埋首自己的工作，之後她到家居店添置家品，見她左顧右盼又踎低又趷高，烏身揀貨時不慎輕出露事業線線頭，最後買了幾條毛巾及地氈。



其後她走到工廠區，到了幾間五金舖格價，期間五金舖出出入入都是粗獷男士，Christy可謂萬綠叢中一點紅，最後她買下光管離開，繼續返舖工作。事後Christy受訪，直言最近為Party Room忙得一頭煙：「雖然舖頭有請人，但我都會親力親為，Party Room入面所有傢俬、廚具同裝飾都係我自己買，搬嘢、換光管都係我自己做番，所以呢排都好忙，唔辛苦邊得世間財。（唔再拍劇？）有啱嘅角色都會做，我依家自由身，可以嘗試唔同種類嘅工作。」



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