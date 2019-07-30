開腦手術後失憶　張偉文留醫被綁：當我黐線

現年66歲的「靚聲王」張偉文（Donald）早前被傳精神有異，經常大吵大鬧又胡言亂語，與平日溫文有禮的個性判若兩人，有消息指由於他病情持續，最終被強行送入精神病院，留院期間情緒失控情況未減，更曾試圖偷走！對於「黐線」傳聞，他受訪時直認5、6月曾入住威爾斯醫院，醫生指他腦有瘀血要做手術：「醫生覺得我好快唔記得嘢，叫我做測試，係短期性（失憶），住咗十幾二十日院。」他又指自己並非患精神病，醫生亦覺得他冇大礙，只是記性較差：「記得遠嘢，唔記得近嘢，依家仲有呢個情況，要去睇醫生。」



炒輪椅頭撼地



至於為何記憶力變差？ Donald似乎「搭錯線」，突然說起有次往羅湖過關返深圳寓所，在斜路連人帶輪椅「炒車」：「向前直仆， 頭正面落地，去到醫院，醫生話有瘀血，仲問我跌過幾多次，我話唔係跌咗好多次。」手術後，醫生叮囑他勿再跌倒，他表示只跌過三次及接受三次放瘀血手術。再問記憶力變差的程度？他終於成功回答：「冇話唔認得人、唔記得人，啲醫生護士我認得嘅，記憶最終都會記得番，係要耐少少時間。」



訪問中段，Donald突然又「記得」入住過九龍醫院，連同住得較長時間的威爾斯，前後入院約兩個月，留院時曾出現幻覺，坦言感覺好模糊：「有時覺得我喺台上做緊騷，但醒番就知自己做緊觀眾，（跟住）又喺度揈頭， 但唔知點解咁，芭蕾舞呀！睇我身形點跳芭蕾舞？」他估計因醫院有芭蕾舞團演出，可能想跳埋一份的心理影響下，才覺得自己是台上一分子，又幻想過有人請食「好西」。



期間還大呻曾遭護士綁手綁腳，最不開心是：「身邊有朋友當我黐線！」並指將病人變「大閘蟹」是不人道對待： 「唔需要咁，我唔係真係癲咗，搞到啲朋友嚟探我，覺得我癲到好嚴重咁！」他隨即「勸喻」去醫院的人千萬別聽話坐低︰「一坐就好快綁住你，一行就要連櫈行，好辛苦！」令人聽到滿頭問號。



同醫護玩「鬆綁遊戲」



至於為何被綁？ Donald才認衰指是「貪玩」，繪形繪聲笑說與醫護玩「鬆綁遊戲」：「佢哋好興唔畀你走就綁住你，一見到嗰條粗帆布，就要出動我帶嘅鉸剪仔，最慘就係要收喺腰，你知我條腰咁粗，把鉸剪現出嚟好覺嘛！」並表示每當護士巡房時，會閃身出現嚇人，其後跟醫護混熟才免受被綁之苦，他可憐地說：「開頭成日綁住我㗎！（有掙扎？）有。（兩間醫院都綁你？）九龍醫院冇綁得咁犀利。」



之前說因記性差需再見醫生的他，問到出院後可需服藥？他竟又說毋須覆診及食藥：「醫院唔係咁贊成你食精神科（藥物），除非好嚴重。」他稱療程已完成，腦部冇瘀血，醫生曾帶他看電影，再問劇情以測試其思維及語言能力，他說：「已測試過我冇『癡癡呆呆』！」



被爆成日偷走



對於張偉文的情況，其形象設計師兼歌手好友方俊接受訪問，代友澄清：「佢係住過威爾斯，但（另一間）唔係九龍醫院，係沙田醫院，佢唔係精神病！（有初期認知障礙？）醫生冇咁講！佢話做過三次手術，其實只做過一次，喺腦開咗三個窿，可能佢開咗腦，有啲『斷片』，加上受麻醉藥影響先記錯，但佢依家好番九成，冇事。」他認為Donald被傳患精神病，或因住院期間經常偷走，被護士綁住時大發脾氣有關：「嗰時佢真係好大反應，好癲㗎！我受唔少。」



方俊指Donald入院全因揸電動輪椅開得太快而「炒車」所致， 事發當日Donald從深圳回港到東區醫院睇感冒， 但返到香港於火車站出事：「撞到電輪椅翻晒，四腳朝天，車站啲人Call白車送入院，檢查後先知佢個腦積咗瘀血，但可能同之前跌過幾次有關，所以咪做手術囉！」由於Donald的身體狀況不宜再跌，他已為對方安排入住護老院方便照顧：「間院舍喺我屋企樓上，萬幾蚊，住單人房，雖然佢初時唔願意，但好過佢返深圳，佢習慣咗（院舍）又成日自己揸輪椅車落樓下食茶餐。」



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