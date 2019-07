單拖會粉絲　姜丹尼爾車銀優輪住襲港

韓國限定男團Wanna One出身、人氣男歌手姜丹尼爾首張個人專輯《Color on me》昨日發行,首日已賣出超過34萬張,有望打破人氣男團EXO成員伯賢首周賣出38萬張的紀錄,成為首周銷量最高的Solo偶像歌手。



而姜丹尼爾早前公布將舉行首個個人粉絲見面會巡演,他昨日正式宣布於8月18日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》見面會,票價由488至1,988港元不等,其中1,988港元為VIP門票,所有購買VIP門票的粉絲均可與姜丹尼爾見面及合照,門票將於明日公開發售。



至於曾拍人氣韓劇《我的ID是江南美人》及正在出演《新入史官丘海昤》的男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優,近日宣布將展開首個個人亞洲巡迴見面會,香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」將於10月19日假九龍灣國際展貿中心舉行,票價分為888及1,388港元,全場粉絲均可參加一對一擊掌活動,而購買1,388港元門票的粉絲更有機會得到限量的「小組合照」、「簽名會」或「親筆簽名海報」等粉絲福利,門票將於8月23日公開發售。