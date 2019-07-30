唔做怪獸家長！李日朗未做人父講定湊仔經

藝人李日朗（Don）日前以嘉賓身份到深圳錄影節目《第一季萌寶超級說》，第一次跟四十多位5至13歲的小朋友拍攝，起初他都擔心難控制，還好他們都很乖、守秩序。節目給小朋友展現才能的機會，嘉賓亦會給他們意見，令他們思維更廣闊，他們年紀雖小，但能言善辯，同嘉賓們舌劍唇槍，其中一個小朋友的言論令他好深刻，他說：「家長安排子女讀興趣班原意為係佢哋增值，但佢哋一啲都唔享受，唔鍾意，仲覺得父母冇問佢哋意見。」Don回想兒時沒有他們那樣幸福，他說：「嗰時我哋邊有機會參加興趣班，希望小朋友珍惜，仲有個女孩不敵嘉賓對佢嘅意見有唔同睇法，就話時間夠，示意我哋嘉賓停口。」真的令他們哭笑不得。



問到Don將來有小朋友，可會安排孩子去參加興趣班？他說：「我發現依家好多父母對興趣班同補習班搞到亂晒，呢啲父母好想將小朋友送去唔同嘅興趣班，其實只係希望個小朋友可以考入好啲嘅學校，或者俗稱起喺跑線贏到其他小朋友，呢啲都係畀小朋友壓力，我建議如果要迫小朋友冇晒時間上興趣班或贏喺起跑線，不如你將啲錢投資番喺家長度，因為家長本身就係小朋友嘅起跑線，佢哋自己充實啲，小朋友會更加快樂，我諗如果我係家長，我會問清楚小朋友係咪真係有嗰個興趣？係咪開心？先決定點安排，但我係支持我嘅小朋友多啲嘗試，唔可以未嘗試就say no，等佢試完話我知，我哋再溝通先去報名。」



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