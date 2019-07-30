婚禮宴請200人　真野惠里菜孖老公歎火鍋

28歲日本女星真野惠里菜去年7月與27歲日本國腳柴崎岳註冊結婚，一年後，兩人於本月12日在Ig公開婚禮照片，而雜誌《FRIDAY》報道，兩人婚禮宴請200人出席，夫妻人前人後都十分恩愛。



真野與柴崎岳的婚禮於本月14日舉行，為了這次婚禮花了不少心機和精力，不過婚禮前兩天，兩人仍抽空約一位男友人吃火鍋。真野與柴崎岳當晚被拍到在東京乘的士往火鍋店，真野先落車，指着一個方向，柴崎岳跟在老婆身後，球場上衝鋒陷陣的柴崎岳，生活上原來聽晒老婆話。兩日後，兩人在東京一間高級酒店舉行婚宴，邀請約200名嘉賓參加，包括曾與真野合作綜藝節目的諧星南原清隆等，日本國腳本田圭佑和長谷部誠雖然未有出席，但錄短片祝賀兩人新婚，真野視為奮鬥目標的松浦亞彌則寫信祝賀。



據相關人士透露，兩人於2016年秋天透過朋友介紹而交往，拍拖一年半結婚，新婚很甜蜜，在家時真野常讚老公好型，平時不愛說話的柴崎岳也會讚老婆可愛，夫婦恩愛到爆燈。婚禮當天，柴崎岳宣布與西乙拉科魯尼亞簽約4年，7月下旬回到西班牙準備比賽，真野亦夫唱婦隨到西班牙生活，方便照顧老公，兩人跟長友佑都和平愛梨夫婦一樣，擁有好夫妻形象，相信會吸引廣告商和電視節目的注意。