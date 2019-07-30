請教五月天！蕭秉治學點保持精力旺盛

台灣創作才子蕭秉治宣布限定9月加開台中小巨蛋場，最近走遍多個地方開唱的他，每回站上鍾愛的舞台都讓他感觸良多，出道十年的他，歷經生命、事業的高低潮，曾經一度想要放棄，如今帶着凡人走過7城，看着台下歌迷因他的音樂得到了溫暖，他說：「不管台下來了多少人，我都會認真唱給大家聽，讓音樂繼續感動大家。」剛連續三天到廣州、南京及上海開唱，凌晨五點就出門，到晚上才進酒店休息，他說；「連三天連唱三場體力要透支，但看到歌迷的微笑，內心就滿足了！」他也更佩服師兄五月天開十幾場演唱會，依然精力充沛，要跟師兄討教訣竅。



八場演唱會，有最愛的歌迷撐場，有好兄弟呂思緯（鼓鼓）一起《K.O.》，最重要的是還有師兄五月天怪獸擔任演唱會嘉賓，感謝師兄陪他萬里狂奔為他助陣，當旁人問及要以甚麼實際行動報答怪獸，一旁的鼓鼓急忙獻計說：「下一張專輯版稅全部捐出來給獸哥。」蕭秉治則另有想法：「我最微小的辦法則是幫五月天演唱會開場。」此話一出讓現場工作人員打趣反虧他「是你賺到吧！」。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。