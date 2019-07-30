Dear Jane租日本錄音室追憶黃家駒　點知…

樂隊Dear Jane接受電台訪問，四子表示新碟專程飛到美國西雅圖錄音。問為何要山長水遠飛到外地製作？他們笑言可以順便旅行，而真正的目的是想有新感覺：「喺香港錄音做歌，通常都係日間去做宣傳，當返到錄音室時大家已經好攰，通常就用幾晚通頂嚟錄一首歌，其實係幾辛苦，所以，到今次Timeline Project就係想離開香港，搵一個地方困住我地3個星期，專心只做創作同錄音，完全唔做其他嘢。」本來目的地是想去日本一個雪山附近的錄音室，聽唱片公司同事講，當年黃家駒曾經在這間錄音室錄音，可惜，最後公司度唔到期，選擇去西雅圖。



四子以前的目標是能夠唱到的自己，開到自己的演唱會，這些目標已經達成，現在就想去不同地方演出，好想衝出亞洲，到外國地方演唱。至於已身為人父的主音阿Tim公開多謝隊友體諒，因為他要接送女兒返學放學，又要有Family Time：「我會好好分配時間兼顧兩者。」



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