「睡星」見人好精神　黃曉明瞓覺失晒魂

由黃曉明、杜江、譚卓等出演的新片於北京舉行首映，杜江與太太霍思燕與仔仔一同現身，大晒家庭樂，雖然黃曉明沒有老婆楊穎（Angelababy）在旁打氣，但他仍與眾主創亮相，被問到在戲中有很多危險動作戲，會否令Angelababy擔心？黃曉明即放閃：「Baby在拍戲的過程中還是很關心的，她經常發信息關心導演、關心我們劇組，也關心我，希望片子能拍好，但是也希望大家都注意安全，（她）發了好多次。」



完成北京宣傳後，曉明又要四出工作，呢日佢喺社交網Po咗搭飛機同乘車時嘅睡照，見戴上Cap帽同口罩嘅曉明好攰，絕對係深層睡眠，就連飛機誤點都唔知，曉明留言：「上了飛機就睡着了，落地才發現延誤將近四個小時……抱歉大家久等了，一會見！」唔少粉絲都話相信Baby見到佢呢個樣都好心痛，大家仲叫曉明唔好咁搏命！



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