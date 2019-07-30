鄧倫發誓手勢成熱搜　網友：咁先做到明星？

內地男神鄧倫近年先後憑多部內地劇集，包括和楊紫合演的《香蜜沉沉燼如霜》、和Angelababy合演的《我的真朋友》等，令其人氣推至新高，他主演的新劇《加油，你是最棒的》將於明天（31日）正式開播，立刻引起大批粉絲及網民熱討，更指他追擊另一位新進內地男神、和楊紫合演劇集《親愛的‧熱愛的》而爆紅的李現，同時有網民笑言七月及八月是女生的幸福月，因有李現和鄧倫分別成為「七月男友」及「八月男友」冧爆女生！



向來非常愛錫粉絲的鄧倫，雖然忙於為《加》劇於上海等地開始宣傳造勢，但仍不忘把握機會和粉絲互動。他在微博上載和粉絲自拍的大合照，由於他負責舉機自拍，所以相中他變了「大頭倫」，但他並不介意並留言說：「你們好看就行。」博文只上載一小時已超過兩萬網民留言，紛紛說他體貼，又說只有他是最好看，整個留言區幾乎全是冧人情話！



另外，在《加》劇的預告片中，鄧倫在戲中發誓時的手勢，亦即成為熱搜「#鄧倫發誓手勢」，有超過1.7億網民閱讀！網民指他發誓時輕易屈曲拇指及尾指，但其餘三指是挺直及合攏，認為難度高，笑言：「手部有異能才可當明星嗎？」有不少網民紛紛倣效及拍照比較。



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