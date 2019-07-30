拍完《降魔的2.0》　胡鴻鈞宣布暫停工作

藝人胡鴻鈞（Hubert）早前拍攝無綫劇《降魔的2.0》時不幸受傷，好彩最終無礙，呢日佢喺網上發長文表示《降魔的2.0》嘅拍攝終於完成，非常感謝幕前幕後嘅教導和照顧，以及各位嘅慰問，今次仲令佢更明白身體健康嘅重要：「謝謝探訪過我、傳短訊慰問過我、面對面拍過我肩膊、祝福我早日康復的每一位，你們給予我很多的溫暖和關懷，令我慢慢好起來。第一樣領悟的是身體健康的重要，身體有問題，除了自己，還影響到身邊的人，你們承受的那種擔憂和焦慮，有時比我自己身體上的痛還要痛，所以照顧好自己也是照顧別人的第一步。」



Hubert又表示會暫時放下工作，休息才能走更遠嘅路，並指自己康復進度理想：「暫時放下現時的工作，卻令我能靜心計劃往後的工作，入行到現在感恩身邊出現過的每一位，即使當中出現過不同的流言蜚語，但你們依然選擇對我投放信任，為我遮風擋雨，給我勇氣和力量前行，我知道一切都不是理所當然，謝謝你們。」



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