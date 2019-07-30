「三角戀」玩完！張景淳寄情工作　Hana跳開心舞療情傷

幾時都話認真工作嘅男人最迷人，好似正為《愛．回家之開心速遞》拍攝的「龔燁」張景淳就一身藍色西裝睇住劇本，而佢仲將重要地方用黃色螢光筆highlight，眼神非常專注地閱讀，自自然然咁散發出男士魅力，難怪「熊若水」呂慧儀暈得一陣陣。



早前張景淳被質疑一腳踏兩船，游走於呂慧儀及菊梓喬（Hana）之間，後來佢澄清同兩女都只係朋友關係，而佢就話寄情於工作，睇嚟張景淳真係說到做到，專心咁演好劇集喎。而佢緋聞女友Hana取消關注男方後，就用跳舞療情傷，佢話：「當我壓力大時我會⋯唱歌同跳開心舞」



而網友見到呢輯相都大讚景淳靚仔：「這輯相，龔生完全散發出『自信的光芒』」、「最鍾意第二張相，因為專注、認真工作中的男人最具魅力」。網友都話唔知《愛．回家》拍緊咩劇情呢？真係好令人期待。



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