《真實謊言》25周年紀念　阿諾與女主角久別重逢

今日係荷里活大隻佬巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）72歲牛一，老友史泰龍（Sylvester Stallone）即貼合照留言祝他生日快樂。而適逢今年是阿諾賣座動作片《真實謊言》（True Lies）的25周年紀念，阿諾日前就與女主角珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）重聚！



「老婆」珍美李過去周日於社交網Instagram（Ig）貼聚會的黑白照，二人攬到實頸貼頭合照。珍美李留言表示今次是二人宣傳完《真》後首次一起。並笑言：「阿諾，你仍然令我抖不過氣！年長，更聰明但仍然係我哋必不可少嘅自我。一路學習，愛和笑！」照片曝光後即勾起好多粉絲回憶，有網友更留言叫她們重拍《真》。亦有網民留言請求二人再合作。最近阿諾亦與另一老拍檔蓮達咸美頓（Linda Hamilton）於新作《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）中再度合作。



除了《真實謊言》之外，昨日亦是占基利（Jim Carrey）主演的代表作《變相怪傑》（The Mask）上映25周年紀念。導演卓羅素（Chuck Russell）日前受訪時大爆原本女主角並唔係金美倫戴雅絲（Cameron Diaz），之前他搵過巨乳名模安娜妮歌史密夫（Anna Nicole Smith），二人更見過面，之後卓因為覺得安娜唔適合角色而最終搵金美倫飾演，更因而令她走紅，而安娜就於2007年因意外服藥過量而離世。

