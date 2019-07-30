拍MV唔敢對望！戴祖儀古家峯畀煙攻到標眼水

星夢歌手戴祖儀（Joey）、古家峯（Johnny）日前為二人之合唱歌《你知不知道》拍攝MV，首歌是無綫外購劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的主題曲，二人知道可以為此劇唱主題曲都好興奮，異口同聲說：「突然接到老闆Herman通知要為呢套劇錄主題曲，大家首次碰面就喺係錄音當日自我介紹。」



拍攝MV當日，二人搞笑地向大家介紹自己為新進組合「2J」（Joey & Johnny），Johnny笑說：「第二次拍MV又繼續有美女相伴，Joey係我嘅師姐，出道短短一年已經有相當多嘅拍攝經驗，要多多指教。」Joey不甘示弱還擊：「雖然我入公司比Johnny早，其實年紀比較細，我只係『師姐妹妹』，Johnny唱歌嘅實戰經驗比我多，我都要請教一下。」



由於始終是合唱情歌，拍攝當然少不了深情對望鏡頭，二人笑說：「好多時其實都會借視綫唔直接互望，因為怕忍唔住爆笑，而且場地一直喺度放煙嚟營造淒美感覺，根本對眼都睜唔大，大家以為好感動，其實只係流眼水。」



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