絕密婚照曝光！金泰希甜笑翹Rain勁幸福

現年37歲的韓國男星Rain與39歲女星金泰希於前年初結婚，同年10月金泰希誕下女兒，現時懷有第二胎，預產期為今年9月。而近日網上流出一張Rain與金泰希於前年初舉行婚禮的絕密婚照，披上嫁衣的金泰希流露幸福笑容翹實Rain，穿上禮服的Rain則一臉緊張，身旁還有兩名牧師，均露出燦爛笑容，為一對新人送上祝福。



雖然該照片已是兩年前的婚禮照，但因Rain與金泰希在婚禮舉行後僅公開數張黑白照，甚少有其他婚照流出，故不少網民見到這張未曝光的婚禮照依然大感激動，更表示看得出當時金泰希真的很幸福！



Rain與金泰希是在前年初，於首爾鐘路區嘉會洞教堂低調舉行婚禮，僅招待雙方家人、好友及事務所有關人士。當時Rain穿上黑色禮服，金泰希則穿上白色連身短裙款式的婚紗，出席藝人包括安聖基、朴震榮、Psy、god成員朴俊亨、尹啟相、金泰宇及金泰希的大學同學李荷妮，現場約有100名賓客，朴震榮負責獻唱祝賀歌《只有你》，而接到花球的李荷妮至今仍未打算與男友尹啟相拉埋天窗。



此外，Rain孭飛的新劇《Welcome 2 Life》由原定本周延至下周一首播，他於劇中飾演精英律師。



