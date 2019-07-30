李小龍女兒不滿昆頓新片歪曲父親形象

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導、畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合演的新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）近期於北美等地熱映中。由於影片故事背景為60年代的荷里活。除了有著名男星史提夫麥昆（Steve McQueen）之外，亦有其師父動作巨星李小龍出現，更有小龍與畢佬飾演的虛構特技人Cliff對打。



最近睇了《從》的李小龍女李香凝日前受訪時就對片中描述亡父的形象而大表不滿！她說：「電影對李小龍嘅描繪失實。片中佢變成一個傲慢、口若懸河嘅衰人。坐喺戲院中聽到觀眾取笑我父親，實在令我好唔舒服。」此外，李香凝亦表示父親經常都會被人挑戰，但他盡量會避免打鬥：「佢在片中吹虛自己，又挑戰畢彼特，佢唔係咁嘅人。」查實之前李香凝受訪時講過昆頓拍之前冇聯絡過她。



除了李香凝之外，曾寫過李小龍傳記《Bruce Lee： A Life》的作家Matthew Polly亦認為《從》錯誤描寫李小龍，片中李小龍說自己能夠把拳王阿里（Muhammad Ali）打到殘廢，根本就冇可能。因為李小龍好崇拜阿里，現實中從未說過對阿里不敬的說話。

