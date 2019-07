夫唱婦隨！宋熙年宣布離巢：這個決定不容易

33歲的藝人宋熙年(Sarah)近年主力擔任無綫節目《東張西望》主持及活動司儀,去年為丈夫陳智燊(Jason)誕下兒子Damon,一家三口幸福滿瀉。繼Jason去年7月公布與無綫結束12年賓主關係後,Sarah亦決定夫唱婦隨,今日凌晨在社交網以英文發長文宣布離巢:「這個決定並不容易,但我的家人給了我勇氣和力量鼓勵我跳出舒適區。成為一名母親只會讓我變得更強大,更願意接受未來的挑戰。我希望拓寬視野,瞄準更高的目標,讓我的家人感到自豪!」不少藝人好友亦留言力撐,包括鍾嘉欣、陳法拉等,而作為老公的Jason當然百分百支持老婆,對於老婆指身邊圍繞着很好的人,他即搶着對號入座:「She was mainly talking about me.(她主要是指我。)#TheFutureIsBright(未來一片光明)。」



Sarah於2007年代表澳洲悉尼參選「國際中華小姐競選」奪得冠軍後加入無綫,其後因口齒伶俐而成為《東張西望》的主持之一,但一直以來未有受到無綫重用,任何大騷都未能參與,入行多年代表作亦只有《東張西望》。於是她決定不再續約,最近回復自由身的她一家三口去度假,享受家庭樂,休息過後重新出發!



