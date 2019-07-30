夫唱婦隨！宋熙年宣布離巢：這個決定不容易

33歲的藝人宋熙年（Sarah）近年主力擔任無綫節目《東張西望》主持及活動司儀，去年為丈夫陳智燊（Jason）誕下兒子Damon，一家三口幸福滿瀉。繼Jason去年7月公布與無綫結束12年賓主關係後，Sarah亦決定夫唱婦隨，今日凌晨在社交網以英文發長文宣布離巢：「這個決定並不容易，但我的家人給了我勇氣和力量鼓勵我跳出舒適區。成為一名母親只會讓我變得更強大，更願意接受未來的挑戰。我希望拓寬視野，瞄準更高的目標，讓我的家人感到自豪！」不少藝人好友亦留言力撐，包括鍾嘉欣、陳法拉等，而作為老公的Jason當然百分百支持老婆，對於老婆指身邊圍繞着很好的人，他即搶着對號入座：「She was mainly talking about me.（她主要是指我。）#TheFutureIsBright（未來一片光明）。」



Sarah於2007年代表澳洲悉尼參選「國際中華小姐競選」奪得冠軍後加入無綫，其後因口齒伶俐而成為《東張西望》的主持之一，但一直以來未有受到無綫重用，任何大騷都未能參與，入行多年代表作亦只有《東張西望》。於是她決定不再續約，最近回復自由身的她一家三口去度假，享受家庭樂，休息過後重新出發！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。