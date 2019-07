父遭謀殺後首發聲　17歲Kim Samuel墓前哭悼

曾參加韓國人氣選秀節目《Produce 101》第二季的17歲混血男歌手Kim Samuel,其美籍西班牙裔父親Jose Arredondo於本月17日驚爆在墨西哥遭謀殺,終年60歲。根據Jose Arredondo的友人指,Jose Arredondo於本月15日晚上被人入侵其位於墨西哥卡波聖盧卡斯的寓所並遭殺害。



而一直未作回應的Kim Samuel,今日終於更新Instagram,上傳自己到父親墓前追悼的照片,更一度難掩悲痛,掩臉低頭落淚,他亦有上傳兩父子昔日的溫馨合照,並發文祝亡父生日快樂:「Happy birthday dad.(爸爸,生日快樂) Always inside my heart.(你一直在我心中) You are a legend to me.(你對我來說就是傳奇) I’ll be like you in the future.(我希望將來也會像你一樣) I miss you so much.(真的很想念你) Love you so much dad(非常愛你,爸爸)」獲大批粉絲留言安慰及打氣!



Kim Samuel亦不忘感謝各地的粉絲:「And to all the people and fans, thank you so much. Thank you for giving me love so much..really thank you. I will stay strong.」表示很感謝大家給予他的愛,並承諾會更堅強。