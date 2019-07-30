舊戰友變同門！李幸倪新歌MV重拾踩蛇板樂趣

歌手李幸倪（Gin Lee）剛推出全新國語專輯《浮世繪》，專輯裏有首女女合唱歌曲《U&I》，是她與中國好聲音周杰倫得意門生陳梓童合作。歌曲表達出每個女性雖然有着不同性格，如何面對一樣的愛情問題。



Gin與陳梓童早已識於微時，她們曾在《中國好聲音》裏一起加入周杰倫的戰隊成為朋友，之後更先後加盟了環球唱片，Gin對於是次合作非常開心：「一得知合作的消息，感到高興，因為大家相識很久，亦好有緣一齊加入環球唱片。梓童每次來香港，我也會好好招待她。這次真的很感謝梓童專程飛來台灣一起拍攝MV，和她一起的時候，完全不會感到自己正在工作，因為實在太好玩。」



歌曲MV畫面用色豐富，玩味和型格十足，更加入了踩「蛇板」元素，Gin親自上陣，見她拍攝前認真練習，希望重拾小時候踩「蛇板」的狀態。Gin坦言：「已經20年沒有接觸過『蛇板』，一來工作繁忙關係，二來小時候的那款蛇板差不多絕迹市面，現在已改良了，所以導演也要專程尋覓，很開心可以在MV重拾童年回憶。不要以為我踩得很輕鬆，其實我大腿非常累，汗流浹背！」



《U&I》加入了說唱部分，整體感覺非常有效果，節奏亦很輕快，令人聽完會想再次回味。除了與Gin合唱外，陳梓童亦為歌曲填上Rap詞，監製荒井十一坦言兩個女聲合唱過程，需要不停摸索展現不一樣的風格，因此錄音時持續轉換和調整，同時也可以看出兩個女生非常有默契。Gin更大讚陳梓童有型：「梓童給人的感覺很硬朗，她Rap的部分非常酷！很開心能找她幫忙寫這歌，令到整件事更完美。」



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