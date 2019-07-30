林敬剛成日做反派：TVB拍劇係「盲婚啞嫁」

「我成日都好溫柔，所以睇人唔好睇外表！」、「你呢啲唔係叫意見，係多事呀！」現實中的林敬剛（King Kong）的確有種霸氣。



中三畢業後，King Kong讀完少年警察訓練學校，因為出演李修賢導演的電影《壯志雄心》，毅然放棄當警察的機會，去了李修賢的電影公司打工，期間接演角色，從而開始演戲生涯。於1991年，King Kong轉投無綫電視，在劇中常飾演惡霸或奸角而有「御用惡人」之稱。



入行接近三十年的King Kong，一直以來都被角色定型，故到現在依然視自己為新人。問到曾否後悔不當警察？在這社會時勢中，他答道：「嘩！呢個係好大爭論嘅問題喎！」過往的King King有話直說，會推辭不想接演的角色，但面對現實生活，他不得不分清何謂「演戲」和「撈戲」；而有時侯，他只是一心想給予意見，不被接納之餘，更會被視為「麻煩友」！



在街上見到他，即使你不知道他叫林敬剛，但你一定會認得這位「惡人」，特別在年初的《鐵探》播出後，「阿喱」一角令King Kong更深入民心！雖然角色入屋，不過有時觀眾卻未知他叫甚麼名字，更試過有人用「呢隻嘢」去稱呼他。面對觀眾的無心之說，個性率直的他又會怎樣回應？在娛樂圈這種是非之地受到攻擊時，他又會怎樣面對？想知道的話，那就立即收看《娛場》啦！



場地：南樂園、強興咖啡室