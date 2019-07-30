姜麗文戰勝抑鬱　目標同欣宜開紅館騷

歌手姜麗文（Lesley）為新歌《念》到電台宣傳，節目中她提到想和欣宜合作，因兩人由出世相識到現在，她只是大欣宜一歲，一齊在溫哥華長大，經常會到對方家中玩：「咩形式合作都好，不過我自己都未試過合唱，真係好想同好姊妹一齊做嘢。」



好朋友合作會否擔心意見不合傷感情？Lesley說：「如果大家只係少少識唔太熟，或者好朋友得好緊要都可能會，但我哋係啱啱好，因為我哋由細識到大超級了解對方，所以唔擔心有呢樣嘢。」一齊開騷？她說：「合唱又得、開騷又得，我哋都未傾到。我有開過mini live，而開紅館可以話係一個大夢想。」



講到之前患上抑鬱症，現要追回錯失的四年時間？她則言：「我冇諗追得返，因嗰段時間都係好好嘅經驗，呢四年我學咗好多嘢，我好鍾意依家嘅姜麗文，好有自信，唔會靠其他人畀快樂自己，識得享受每件事嘅快樂。」



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