吳綺莉喪「子」　林祖輝出奇招助走出傷痛

ViuTV新劇《理想國》包含13個不同單元、關於未來的故事，帶領觀眾探討人性與科技之間的關係。首集《苟延殘喘》中，吳綺莉因對兒子管教甚嚴，兩母子因一次功課問題爭執，兒仔墮樓身亡，吳綺莉當然心如刀割，飾演其丈夫的林祖輝獲悉原來有公司推出全新機械人產品，可以模擬死去的摯親，幫家屬走出傷痛，眼見妻子抑鬱症愈發嚴重，他決定租用產品，結果吳綺莉一直沉醉在與兒子的回憶當中，究竟是好是壞？



吳綺莉及林祖輝拍攝時默契十足，她慶幸劇組替她覓到比她高的林祖輝作劇中丈夫：「因為我都成5尺7高，要搵個差唔多高嘅老公唔易，好彩今次對手係祖輝，成6尺1高，終於唔洗再寒背拍戲，真係舒服好多。」吳綺莉亦大讚劇本：「我一接到劇本，就覺得要接呢個角色，雖然喪子故事沉重，但寫實、貼地，希望能忠告觀眾唔好做傻事。」他們更笑言早前電影《翠絲》大熱，不介意飾演跨性別人士，吳綺莉笑說：「都冇咩所謂，呢個年代，男男女女都唔係點太分。」



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