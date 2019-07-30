最強壽星甄子丹慶生　霆鋒萬歲請食糖水

英皇電影《怒火》由陳木勝執導，甄子丹及謝霆鋒領銜主演，劇組日前為身兼監製、動作導演及主演的甄子丹準備蛋糕，補祝他7月27日生日快樂，當天現場非常熱鬧，子丹不斷答謝劇組的特別準備，問到生日願望，他說：「希望大家開心啲，我哋繼續為香港電影加油！」



當日劇組人員早已準備驚喜，等待甄子丹走入片場時，桌上早已放好蛋糕，劇組人員唱起生日歌，以迎接這位「最強壽星」，子丹全程表現興奮，更搞笑地跟住大家唱：「Happy Birthday to me ! 」唱畢後他擁抱身旁的導演陳木勝，不忘詢問拍檔謝霆鋒在哪。鏡頭前拳來拳往，鏡頭後就老友鬼鬼，與霆鋒友情相擁時，導演更搞笑為兩人配音：「打多你一搥！」看到大家冒着酷熱天氣下拍攝，霆鋒適時地「萬歲」請客糖水，冰涼的甜品為生日會助興不少。



子丹亦在蛋糕前感性地許下生日願望，他說：「近排香港有好多唔開心嘅事，我希望借我『28歲』生日，大家喺呢個moment都可以開心啲，我哋繼續為香港電影加油！」在眾人的歡呼鼓掌聲下，子丹、霆鋒以及導演陳木勝「搭膊頭」合照後，驚喜的生日會就完滿結束，劇組紛紛前去品嘗糖水及蛋糕，而子丹及霆鋒兩人快快吃完後，就準備埋位開工，盡顯認真和專業的態度。



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