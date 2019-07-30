Red Velvet機場熱舞　抵港狂擦點心睇夜景

韓國女團Red Velvet今午以免稅店代言人在富豪機場酒店舉行記者會，5名成員先以韓文作自我介紹，問到來港最想品嚐甚麼美食或去甚麼地方觀光，Seulgi指最喜歡吃蛋撻和飲奶茶，Joy就最愛吃點心，笑指昨天和今天都有食點心，Wendy則表示兒時曾來港坐過山頂纜車，印象十分深刻，希望下次來港能和隊友一起去坐。



問到如可在香港一日遊，會想去甚麼地方時，Seulgi就指香港的建築物和街道都很美，想去看看夜景和逛夜市，品嚐香港的地道美食，當主持問到如有兩星期假期，想如何運用時，Seulgi便指因為香港的夜景很美麗，看兩星期也不會嫌，所以想再來香港旅行，又透露昨晚有與Irene去看香港的高樓大廈，Irene更指因為香港的夜景太靚，令她開心到跳起舞來。



談到夏天的護膚心得和流行妝容，Red Velvet就指保濕和防曬最重要，每日都會敷面膜及多飲水，而妝容則會選擇較淡的妝，會用唇膏和胭脂來點綴。而問到除了唱歌以外，想挑戰甚麼範疇時，Joy就笑指想考車牌，Seulgi與Yeri則想開畫展及寫歌。她們亦談到今後想合作的歌手，其中Seulgi希望有機會與同門師姐BoA同台演出，Yeri則想和美國流行樂壇天后Ariana Grande見面，希望可以與對方吃飯和合作出歌。



記者會後，Red Velvet便現身機場二號客運大樓出席免稅店開幕一周年的慶祝活動，現場聚集逾200名粉絲，Red Velvet演唱《Red Flavour》、《Power Up》、《RBB》及《Zimzalabim》四首歌曲，並透露正在準備新碟，希望之後有機會來港開騷。



而Red Velvet在活動結束後便直接回韓，獲大批粉絲送機。