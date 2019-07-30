差啲冇命都唔驚！吳岱融會再潛水

藝人吳岱融出席電台訪問，他早前隨明星足球隊到沙巴參加友誼賽，期間與林韋辰及2位潛水導師去潛水時發生意外，幸好逃過一劫。



會再潛水



他憶述當日情況，自責自己潛落水底速度過急，加上傷風鼻塞未清跟本不宜下水，潛到20呎時便感到呼吸困難，隨行潛水員就示意他上水，他又上得太快，壓力令他頭痛要爆，他謂：「好彩有個人跟住，拖到我返上船，唔係真係bye bye 架啦。嗰刻係痛到同自己講以後都唔玩潛水。」之後返到酒店嘔了3次，頭依然痛到裂開，他才去醫院，而當時太太和其他人去了行街不知他有事，最後去到醫院情況穩定先親自打電話給太太報平安，他笑言自己性格一向報喜不報憂。可有嚇親太太？他謂：「佢就冇鬧嘅，但唔想我再潛水囉。（係咪唔會再玩？）又唔會，當見到啲水好清嘅話，都忍唔住跳落去。」他稱其實是自己落水同上水太急，加上年紀已不是後生仔，若果慢慢來是不會有問題。



因現在頭亦有痛，他稍後會到醫院再作檢查，始終腦部受壓，有經驗的潛水朋友說會痛足一星期，之後會慢慢好番。到8月中他再和太太飛到新加坡探兒子。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。