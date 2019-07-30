暗戀長達三年！文凱玲自爆跟蹤心上人返屋企

藝人文凱玲（Connie）無論性感火辣抑或斯文怕醜的角色都勝任有餘，更被大眾網友視為女神，早前她為網上平台拍片演繹一段「港鐵跟蹤情緣」，短片以一個男生的主觀視角出發，講述鏡頭扮演的男生在港鐵中發現女神Connie並一見鐘情，之後每一日都在同一個月台再遇Connie，希望結識女神但又未夠膽量，直至一日因地鐵急停煞車，Connie險跌倒時男主角及時扶住她，兩人因此相識並開始約會。網友睇片後大讚題材寫實之餘又能滿足男士幻想，不少人都笑言曾跟蹤自己心儀的女生，又讚Connie的OL打扮冇得頂！



Connie直言這題材及拍法相當新鮮，今次跟網上平台合作相當高興又有火花。她接受訪問時笑言短片中她被人暗戀，但現實生活中自己卻是經常暗戀人的一方，更自爆中學時曾暗戀過幾個男生，其中一個長達三年之久：「對象係高瘦運動型，基本上全校都知，我會成日去睇佢打波，甚至跟住佢返屋企，睇佢住邊，又試過打電話畀佢，但佢一喂，我就驚到收線。（最後有冇一齊？）有同學代我向佢表白，佢話知我暗戀佢，但好絕咁話完全唔鍾意我，將來都唔會，我個心碎晒，惟有死心，轉目標啦！」



Connie表示以前會很勇於表達自己，若喜歡一個男生，不介意被人知道，但人愈大，開始覺得要保持矜持：「女仔會容易啲追到男仔，但可能佢未必真係好鍾意我，未必會好錫我，所以我依家係唔會咁做！」講到現在的喜歡類型，她表示最重要相處舒服，外形反而不重要，即使有肚腩或光頭都可接受，但笑言最好不要有鬚：「好怕錫嗰陣有磨砂感覺。」



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