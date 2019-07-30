Deep V兼晒長腿　翁嘉穗氣勢迫人

前港姐冠軍翁嘉穗今日性感現身活動，Deep V又大露長腿，超有氣勢！她表示趁暑期會再同屋企人去旅行，分別會去布吉及越南，問到屆時是否再着泳衣派福利？她笑說：「冇啦！成日都泳衣咩？會影相留念，但唔會Post，最近食多咗嘢都肥咗。（但仍然着得咁Sexy。）OK嘅，仲着到咪着吓。」又神秘預告指接下一個慈善組織的重要職位，之後會再公布。



同場還有前天氣女郎黃婉曼，昨日才為自家手工麵包餐廳開張的她，笑言今朝9點落舖開工：「因為地鐵問題，啲員工返唔到舖頭，我最早返到就落吓單、上菜，啲食客見到我親自招呼都嗌我做老闆娘，仲有好多小朋友嘅客。（叫大女落舖幫手？）有㗎！佢依家2歲，專登幫佢搵咗間喺舖頭隔籬嘅幼稚園，佢一放學就會過嚟。（做親善大使？）都得㗎！佢大個咗就冇以前咁怕醜，我招呼啲大人，佢就招呼啲小朋友，想佢見多啲人，尋日開張咁多記者影相估唔到佢咁淡定。」及後繼續大讚大女自從有了妹妹後成熟不少：「開始變少女，平時會幫我揀裙、鞋，佢嘅眼光都唔錯！」



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