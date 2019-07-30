羅霖前夫劉坤銘新女登場：佢有佢特別嘅地方

羅霖前夫劉坤銘回復單身多年，近日爆出有新戀情，女方是現職香港基督教女青年會總幹事楊建霞（Yvonne），有指兩人交往已一段日子，劉坤銘回覆東網稱：「我哋係朋友，識咗一段時間，係朋友，（有結婚打算？）呢啲私人問題，唔答得住，私人嘢唔可以影響佢，要得佢同意先講。」



他坦言欣賞Yvonne是一個實幹的人，為人低調：「佢係現代職業女性，有佢特別嘅地方。（外間將佢同羅霖比較？）一段還一段，我覺得唔需要比較，冇嘢可以比較，過去咗就過去咗。（戀情曝光Yvonne有冇唔開心？）始終心理上有，人哋唔係圈內人，唔會講太多。」他澄清兩人並非教會認識，而是在慈善團體活動上認識，劉坤銘稱尚未正式介紹女友給三個兒子認識，但將來或有機會，問到兒子知否他再拍拖時，劉坤銘說：「我諗我呢個年紀一定有朋友交往，細路仔唔會理大人嘢，大人嘅嘢佢哋都冇時間理。（羅霖知你拍拖？）唔知佢知唔知，已經冇聯絡。」他並說與前妻的官司已完，各自負自己的責任。



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