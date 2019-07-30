【三十而立】許廷鏗買靚錶傍身

歌手許廷鏗（Alfred）出席CORUM崑崙表2019 Admiral海軍上將系列腕錶發布會，透露之前亦有儲錶，但都是玩款或襯衫，現已過三十歲，都想擁有一隻有體面的腕錶，他說：「都想要有一隻靚錶，覺係身份嘅象徵，呢個品牌爹哋之前推薦我買，話可以用嚟做投資，而我又比較冇啲隆重啲嘅錶。（最貴嘅錶幾錢？）五位數字，最近心思思物色買番隻靚錶畀自己。（預幾錢？）六位數字，呢個數現階段可以承擔到，如果想要再貴啲，就要再努力。」



Alfred早前網上上載了一段文字，叫粉絲不要擅自將他診所的資料放上網絡平台發布，被問到此事，他表示是美麗的誤會：「有個支持我十年嘅粉絲，佢受我影響，喺匈牙利讀牙醫，最近返咗嚟香港，轉接搵到我間診所，因為佢太亢奮，喺診所範圍不停打卡，影相放上網，公開咗診所嘅資料，但有啲資料係唔公開得，會對牌照有影響，事後佢知道都即刻刪除咗，又不停say sorry。我冇嬲佢，都好感動自己影響到佢做牙醫。」



而好友胡鴻鈞早前拍劇受傷，休養一輪後已可復工，Alfred透露不時有慰問對方，覺得他受傷後更愛惜身體，而且更生性及為人設想，大感安慰，他說：「身體最重要，我都成日都有見，佢一好番已約我打牌，仲話打通宵，都叫佢要錫身啲，唔好咁粗勞。」



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