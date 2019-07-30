坐定粒六！港姐蔡嘉欣兩皮月租搬入將軍澳

《2019香港小姐競選》十五位候選佳麗，日前於師姐麥明詩及馮盈盈率領下赴日本拍外景，經過連日來拍攝已於昨晚返港。前日麥明詩與馮盈盈聯同眾佳麗到熊本五木村溪流Villa，體驗時下流行的豪華露營Glamping，期間更與當地媽媽合力製作飯團，至昨日盈盈則拉隊親親大自然，體驗熊本獨特一面，眾人到訪當地一間球磨燒酎專門店，了解球磨燒酎歷史，如何透過蒸餾成為燒酎，及後一眾佳麗還接受馮盈盈挑戰，親手製作球磨燒酎酒樽招紙，玩得不亦樂乎，為這趟旅程劃上完美句號。



另外，不少佳麗繼續被起底，其中楊慧敏、黃嘉雯及蔡嘉欣三位大熱，雖然已公開有另一半，但原來背後男人相當有料，楊慧敏的男友周定國乃娛樂公司老闆，與不少圈中人熟絡；黃嘉雯的瑞士籍男友Matej則為數碼市場策劃專家，為女友專程來港定居；至於蔡嘉欣就有體貼的ibanker男友，每月擲兩萬多元租住將軍澳豪宅，方便她往返電視城。



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