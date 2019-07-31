東方日報C1：一王3后摸黑開波柏豪頻頻射歪

「男神」周柏豪唱歌冧女掂，在籃球場上的雄風一樣吸引，難怪三位女粉公然相約打夜波，吶喊打氣出「音波功」嘈到拆天，令他緊張得頻頻失準，事後，粉絲送上香蕉「補身」，還即場向偶像催生，柏豪未有被嚇窒，神回：「唔使擔心，我身體健康，緣分到自然有。」



周柏豪是標準籃球迷，更被指是動畫《男兒當入樽》的真人版「流川楓」，他曾是香港籃球代表隊青年軍，入行後也沒放棄夢想，自組球隊出賽。粉絲Winnie仰慕他連打波都一樣「型」，故與Carrie和Fion組成「柏豪粉絲大聯盟」，透過「我和星星有個約會」的千載難逢機會，挑戰偶像球技，為了增加勝算，更選擇於晚上摸黑對賽。



落場先教基本功



柏豪先禮後兵傳授三位粉絲基本功，包括拍波、運球等動作和射鎖匙圈，當中Carrie原來扮豬食老虎，而從未打過籃球的Fion則相當有天分，反觀Winnie就仍需努力，練極唔到位！到柏豪大顯身手，雖然開始時手風欠順，型爆風采依然令女粉們如癡如醉，熱身後，他當然不負眾望，入波易如反掌，完美射爆鎖匙圈！



正式落場實戰，一男鬥三女進行「射波友誼賽」，入球最多就成為「球王」，柏豪當然要讓賽，安排粉絲企在較前位置射波，自己則企開幾個身位，有打開籃球的Carrie首球即入，柏豪交戲扮好驚，乘機出蠱惑擾亂她視線，其實志在搞氣氛，結果Carrie只射入三球。至於被指是天才的Fion，竟然五射四中，柏豪嚇到面青，笑言：「我要走先啦！」至於Winnie最終只入得一球。



沙膽追問幾時生B



到柏豪「騷哥利」時，三女因太陶醉而打回原型變身忠粉，不停吶喊打氣，但柏豪卻說：「你哋好嘈呀！」逗得大家爆笑。在群眾壓力下，柏豪只射中三球，問到是否讓賽？他笑而不答，並宣布Fion勝出，還說：「你會得到周柏豪打過嘅籃球一個，你留低繼續打，我哋三個去食飯。」Fion梗係唔制啦！



事後柏豪表示：「近幾年比較少機會同粉絲面對面互動，好開心可以有今次呢個機會，打我鍾意嘅籃球，粉絲表現比我嚟之前嘅幻想好好多，表現非常之好。」豈料Winnie沙膽提問：「你會幾時生BB？」好在柏豪招架得住，神回：「緣分到，自然就會到㗎啦！唔使擔心，我都身體健康嘅！」Winnie即場拿出兩隻香蕉給偶像補充體力，柏豪再回：「我個袋都有兩隻喎！你有所不知，我一日起碼食三、四隻蕉。」食得咁健康，相信很快就有好消息公布。



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