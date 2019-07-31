王嘉爾擔心失業　嘟姐唔信爆勁多代言工作

韓國男團GOT7的香港成員王嘉爾（Jackson）日前回港並出席鄭裕玲（嘟嘟）的電台節目，因嘟嘟很欣賞Jackson，他表示：「我每次返嚟都要上嘟嘟嘅節目，可能將來冇人識或者萬一失業，我都要繼續上你節目。」嘟嘟即言：「你點會失業，好似月餅、眼鏡、服裝個個品牌都搵你代言，你點失業。」但Jackson竟笑說：「可能我只係一個泡沫嚟咋。」至於今次返港，他稱剛完成GOT7在美洲的巡唱，現各成員就分別做自己的工作。



問到是否終於放假？Jackson稱有三年半沒有放假，但他一點都不覺辛苦：「可能我唔當工作，就如有人鍾意打機，日日打都係開心嘅。」工作經常周圍飛，是否很渴望見屋企人？他坦言：「都係，日日工作，時間眨眼就過，係會覺得好少時間陪屋企人，自己最怕係搏到外邊嘅嘢乜都唔知，只係活喺自己世界，再見到父母時佢哋已經不知不覺咁變老。」



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