已經結婚？葉巧琳為呢樣嘢接受姊弟戀

相隔一年推出新歌《水舞間》的葉巧琳（Mischa），延續「水質女生」故事，從悲傷中遇上最愛，她更首次挑戰跳舞：「身邊比較熟嘅朋友都係笑我多，覺得唔係平時嘅我，但如果下一首歌都要跳舞，會反映要多啲時間練習，因為得4日排舞真係太少啦！」又大呻做跳唱歌手好難：「要練氣，依家對自己嚟講係唱歌行先，跳舞都只不過係輔助，令件事更豐富。」



講到戀愛經驗，Mischa坦言都有不愉快分手經歷，但慶幸多年前認識到現時的圈外男友，開始了一段十年半的愛情長跑，更Sweet爆分享相識經過：「佢細我兩歲半，一開始仲叫我做『家姐』，年幾之後佢讀完書返香港，我就喺演藝學聲樂，有一晚出嚟飲嘢，拖咗手就開始咗。」曾誓神劈願講過不接受姊弟戀的她，意想不到會開口中，全憑「愛」衝破界限：「記得讀書有個男仔細過我嘅追求我，畀我拒絕，點知依家⋯ 諗番可能係同嗰個男仔冇愛嘅火花，但其實年齡呢樣嘢係唔使咁介懷，如果兩個人係夾，幾多歲都好都可以。」



與男友同居生活3年，Mischa笑言對方看盡自己最真實的一面，不怕露出真本性，又自爆已「結婚」：「住埋一齊已經係一個對大家無形中嘅承諾，已經互相習慣生活方式，昇華到一段好穩定嘅感情，係家人嘅感覺，結婚、簽張紙係咪咁重要呢？唔需要為張紙而搞婚禮，咁樣好嘥錢，如果將來要結婚，係可能我哋想要BB，但目前係拚搏階段，生B好大責任，自己都未照顧好自己，想確保佢將來有好好嘅照顧、基礎先生。（屋企人冇催？）冇，因為哥哥都有小朋友。」



場地：Neverland Dance House 流行舞蹈室

髮型：Milk Chan @ Xenter

化妝：Miko @ Cyrus’s Team



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

