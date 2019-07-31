與里奧仔發展忘年戀　索模女友被網民辱罵

荷里活男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）正在北美熱映中。而最近里奧仔的阿根廷索模女友Camila Morrone就無啦啦被網民圍攻！



現年44歲的里奧仔與細22年的女友自2017年底結識後即打得火熱，朋友指雖然二人年齡相差超過20年，但非常投契並且已談婚論嫁。不過，網民似乎唔係好接受二人的戀情，女方日前於社交網Instagram（Ig）貼了多張荷里活已故男星堪富利保加（Humphrey Bogart）與影星老婆羅蘭貝歌（Lauren Bacall）的黑白照，二人同樣是相差25歲的忘年戀夫妻。Camila似有意暗示她與里奧仔的忘年戀。



不過網民即時散播惡毒留言直指里奧仔只係鍾意她的肉體，亦批評她是「白癡」。Camila不甘受辱即時留言反擊，她說：「我啱啱睇咗社交網上嘅留言。天呀，嗰啲人真係好刻薄，而且仲充滿怒火，但佢哋對實情一無所知。我只係希望啲人會學識少啲憎恨，並將佢哋時間同興趣放喺其他地方，因為活得無恨，感覺比較好！」



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