出書公開陳年戀情　濱崎步認曾深愛avex社長

40歲日本天后濱崎步，曾紅透2000年代亞洲樂壇。水著偶像出身的她，當年獲avex社長松浦勝人一手捧紅，早年曾有雜誌流出其親蜜合照，多年來兩人關係都是外界談論焦點。步姐將於明日推出半自傳小說《M 我珍愛的人》，首度公開入行前與現年54歲的松浦勝人的一段情，更承認對方是「令我不惜自我破滅，深愛過的一個人。」



新書由作家小松成美執筆，透過親自採訪步姐而寫成，記錄步姐入行前與松浦的相遇及相愛的4年時間。當年17歲的步姐由家鄉福岡到東京發展，於六本木的夜店初次邂逅松浦。步姐的音樂才華受松浦賞識並愛上對方，於對方離婚後更主動表白。兩人其後發展成同居關係，但戀情受到公司反對，為了保護戀情，步姐偷偷將松浦的來電顯示設定成「M」。



但隨著步姐日漸走紅，兩人聚少離多。1999年，步姐於松浦下榻的酒店內撞破對方與一班靚女飲至爛醉的樣子，令她大受打擊，自閉在酒店房兩日半。同年底，兩人分手收場，由步姐填詞的名曲《M》、《Boys & Girls》、《vogue》、《Far away》、《SEASONS》便記載她與松浦一段刻骨銘心的愛情。



入行21年的步姐，戀情與歌唱事業一樣精彩。2000年，她曾公開認愛TOKIO主音長瀨智久，並雙雙方紋下愛的紋身。分手後，步姐分別與奧地利男模Manuel Schwarz及美國醫科生Tyson經歷過兩段婚姻，又曾與舞蹈員內山磨我發展不倫戀，近日又被斷正與年輕20歲的小鮮肉舞蹈員荒木駿平蜜運。



至於54歲的松浦勝人，1988年加入avex唱片公司，2004年就任社長後，曾捧紅濱崎步、鈴木亞美、Every Little Thing等，創下avex輝煌歷史。他與第一任妻夫離婚後，2003年與貌似步姐的《ViVi》模特兒畑田亞希再婚，並育有兩女一子。步姐近年聲勢大不如前，她今次出書公開陳年戀情，網民普遍睇淡，認為只是步姐一向催谷人氣的宣傳手法，事到如今已經過晒氣，又批評她不理對方現任妻子的感受。

