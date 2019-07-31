為人母後心態逆轉　馬賽發文回顧32年人生

今日32歲正日生日的藝人馬賽，年初宣布與圈外老公在內地領證結婚，7月時公布誕下囡囡Camellia。藉着生日她於社交網上載了與女兒的合照，一副有女萬事足的樣子，十分溫馨。繼而發文感慨一番，對於過去的苦與不安，隨着女兒的出世已淡忘，寫上：「自從成為了母親後，生活心態轉變甚大，尤其在女兒出生後，感慨不禁多了許多，時時難抑反思與回望。縱觀這一個多月成為母親後的考驗，到在北京這3年多的歷練，到入行這11年的成長…甚至此生這三十二年的歷程…感嘆時間如此般匆忙而過，記憶中一切的苦痛，不安和憂慮早已模糊，發光的全是美好的時刻，真摯的情感…時間如水，往事如煙，人生如夢短暫，我們此生能做的，只有好好修行，不錯因果。願自己能常念珍惜與感恩，盡力利益眾生，不枉此生。女兒是恩賜，是最棒的禮物。Camellia，和這些年一直愛護我的家人朋友們，讓我們一起成長，修好今生。」



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