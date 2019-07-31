逆市推新招　鍾達茵出卡式錄音帶

音樂人鍾達茵到電台宣傳新推出的卡式錄音帶，入面有8首作品，隨套裝還附上卡式錄音機，問到為何有這構思？她表示兩年前已開始實踐：「構思咗一排，我正職係和音，但都自稱歌手，因為都會唱吓主音，兩年前做完舞台劇之後，發現喉嚨條筋抽筋咗幾個月，以為冇得再唱歌，後尾發現原來唔係喉嚨有事，同埋又差唔多到40歲，我自己本身有出歌，唔想做咗件事出嚟但冇人理我，所以就想搞卡式錄音帶，搞咗件事出嚟，畀多啲人認識我。」



她又謂會出500個套裝，現時已被人預購了150套，笑言已滿足，又謂其實下月中才會正式推出，問到賣晒可會加印？她表示此隻碟叫做「One time only」，所以不會加印。現年38歲的她又謂入面的原創歌曲是講述香港中年女性對人生、愛情的睇法，她表示：「我之前做譚詠麟、許冠傑演唱會嘅和音，細味番啲歌詞，隨住人生經歷豐富明白歌嘅內容係點寫，所以我啲歌都係以許冠傑啲歌作藍本咁填，佢啲歌就算慘情歌但最後都係正面，所以我都想帶出呢啲意思。」



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