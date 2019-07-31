迷上蘇醫生　陳思銘同唐詩詠繼續食飯

藝人唐詩詠緋聞男友陳思銘現身香港開電視的節目巡禮，他和黃心美主持節目《男士堂》，主題是介紹香港的品味生活。問首次當主持可有向緋聞女友取經？陳思銘笑言：「好主意，但就未有。（有冇叫詩詠捧場睇你表現？）唔好啦，始終係我第一次，但自己就覺得幾有趣，因為好多都係新嘗試，但就成日NG，搞到工作人員好冇癮，所以取經都係遲啲先。」



談及早前與唐詩詠被拍到一齊去買餸，思銘即說：「食飯好正常啫。（邊個負責落廚？）係一班朋友。」問可有發展機會？他尷尬得哈哈大笑說：「你哋啲問題可唔可以輕鬆啲！我哋真係好朋友嚟，所以都會繼續食飯。」



至於詩詠被網民封為「最佳女朋友」，問可符合他擇偶條件？思銘說：「合符晒所有電視觀眾條件，蘇醫生（詩詠在無綫劇集《白色強人》中角色）咁受歡迎，我有捧場。（咁要同馬國明拗手瓜？）唐醫生都好好睇，但我就未見過佢真人。」



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