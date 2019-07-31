爭取到底！涂毓麟新歌教人主動出擊

環球唱片公司新人涂毓麟（Oscar）走氣質才子路線，繼首支派台作品《二人一世界》後，接力推出第二首小品情歌《Never Mind》，承接清新風格之餘，還加入他擅長的古典鋼琴元素。



在MV中，擔任男主角的Oscar飾演書店店員，單戀是同事的女主角，可是飾演Oscar朋友的文廸（樂隊ONE PROMISE的主音），經常去書店而認識女主角，更主動出擊追求，最終成功追求女主角。Oscar坦言：「雖然自己偏向被動，但也不至於好似MV中的角色，一點行動都沒有。這個MV希望給大家知道，很多時候喜歡的人和事都要主動去爭取，不要事事都Never Mind。」



有一幕是要在雨中拍攝，可是當天卻遲遲不下雨，正當導演準備用「水車」營造下雨情景時，忽然密雲滿佈下起大雨，全部工作人員都淋濕了，最後MV順利在雨中完成拍攝。MV的確下了不少心血，從畫面用色，到拍攝手法，全都經過悉心安排，工作人員亦都一絲不苟佈置場地，為了營做書店氣氛，更四出搜羅不少道具擺設，各位樂迷聽歌之餘，記得細心欣賞MV。Oscar說：「當初和編曲人張子堅商量很久到底要做怎樣的曲風，亦考慮畫面要呈現怎樣的感覺，最後決定做一首歌曲可以鼓勵人踏出一步，爭取自己想得到的東西。」



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