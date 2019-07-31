想代言珍珠奶茶　金在煥着浴袍自認靚仔

韓國限定男團Wanna One出身的男歌手金在煥昨晚九龍灣國際展貿中心匯星舉行首個香港個人粉絲見面會，身穿牛仔衫及黑褲的金在煥在晚上8點左右現身，隨即跳唱《Designer》一曲為見面會揭開序幕。

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其後金在煥說「Hello」跟粉絲打招呼，而他原定於本月27日在馬來西亞舉行見面會，但卻於當日突然收到不批評演出進行的通知，金在煥指他已經準備好，卻未能表演給大家看，感到十分可惜，而香港場是今次巡迴見面會的最後一站，望大家能好好享受，之後金在煥即場跟主持學講廣東話，大講「香港WIN:D（金在煥官方粉絲名），我愛你」冧粉絲。



而今次是金在煥相隔逾半年再來港，很開心再見到香港的粉絲，問他覺得香港粉絲怎樣？他就用了「靚」、「美麗」和「可愛」形容港迷，Wanna One在今年1月式正式解散，之後他便以個人身份發展，金在煥指亦十分掛住隊友，而8月7日是Wanna One的出道紀念日，當日可能會與成員見面。



之後金在煥進行多個遊戲環節，包括由粉絲猜他的腦部構造及帶粉絲去不同場景分享趣事，當問到他在晚上會做甚麼時，他就指因為下半年的頒獎禮將至，他正在減肥，所以晚上會看其他人吃美食的影片，他又笑指現在很肚餓，最想在香港食火鍋，問他會推介甚麼韓國美食給粉絲，他就說：「我推介大家食肉，我最鍾意食五花肉，大家嚟韓國記得搵我，我會推介美食畀大家。」問到他廚藝如何時，他就笑指自己廚藝麻麻，但就擅長包餃子。



金在煥又展示粉絲送給他的珍珠奶茶、蛋撻和生果盒，他自爆愛飲珍珠奶茶，更希望珍珠奶茶店請他做代言人，又大讚香港的水果好食，更即場吃了一粒車厘茄，當場景換到酒店時，金在煥便拿出浴袍，指平時洗澡後會穿酒店的浴袍，更即場將浴袍穿起，一邊用廣東話說「靚仔」一邊擺甫士，場面爆笑。金在煥除讀出粉絲的信外，更清唱韓劇《輔助官》的OST《Black Sky》，又學用廣東話講「我愛你哋」及「我好掛住你哋」，當問到他覺得哪首歌是他的人生歌曲時，他就立即唱出選秀節目《Produce 101》第二季的主題曲《Pick Me》，他指因為有這個節目才能與大家認識他，所以特別有意義。



而金在煥之後《Blow Me》、《Knocking on heaven's door》、《My Star》及《Hello》，並指見到來自不同國家的粉絲的到來，覺得很開心，今後會更努力唱歌，成為令大家自豪的歌手，並承諾明年會再來港見粉絲。