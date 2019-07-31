楊思琦靠煮飯親子　楊羚靠秘密維繫家庭

身為人母的藝人楊思琦和楊羚為香港開電視《30分鐘大放餸》節目擔任星級嘉賓，談及廚藝，思琦自嘲一般，原因是工作太忙，但自從當了媽咪後，下廚機會多了，算是有進步：「好過做女嗰時。」她稱下廚時很開心，因是最好的親子時間，女兒又很欣賞她。



至於楊羚說：「廚藝我都唔差嘅，但係唔能夠同『藍帶』廚師比，我唔差㗎，要煮一圍餸都難唔到我，始終做咗阿媽咁多年，大仔都中學喇，廚藝都可以嘅。」問最拿手菜式？她竟說：「咖哩魚蛋囉！（小朋友有冇批評過你嘅廚藝？）批評就實有，但我唔怕㗎，你咪唔好食囉。」



問可有興趣回歸幕前？她謂：「唔知㗎，因為唔鍾意離開香港，所以都要睇下啱唔啱。（大仔已經讀中學，可有拍拖？）應該未啩，有時我都會撩佢哋傾偈，不過呢方面我老公比較叻啲，佢問完會話番我知，但老公叫我要保守秘密，否則下次個仔就唔同佢講。」



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