場場打到死　張家輝切手指嗌驚

影帝張家輝、楊紫、陳家樂、吳卓羲、郭晉安與導演Renny Harlin等日前到北京出席動作片《沉默的證人》首映禮，無奈另一主角任賢齊因事未能出席，雙雄未能於北京首映禮上碰面。不過小齊亦有特意拍攝短片，與眾主角隔空互動。



家輝憶述拍攝經歷，直言每場都印象深刻，因為「每場都被打得要死」，被問及打鬥過程中印象最深刻的戲份，他顯得猶有餘悸：「有很多對抗，我們最後一起去反擊，過程很難，有一場我被切手指（的戲），手指是真的，刀也是真的，大家當時又都很投入，真的有點害怕。」家輝亦表示這是一場非比尋常的對抗，體力耐力都很重要，而且要有很強的意志力，才有可以爭取時間保護證物。



取笑家輝普通話



郭晉安面對多年老友家輝，亦毫不客氣地取笑家輝的普通話，對此家輝亦風趣回應：「我是自創流派！」家樂在戲中與馮嘉怡一同飾演小齊跟班，今次小齊與馮嘉怡雙雙缺席，三個大賊只剩家樂一個，他笑說：「現在有種孤身作戰的感覺，在戲中很有威勢，三個人浩浩蕩蕩的在場內放肆，現在只有我一個壞蛋在這裡，實在有點怯怯的，多位大哥大姐高抬貴手！」戲中家樂這個奸角真的壞事做盡，大家在台上均表示希望他知錯能改。



導演Renny Harlin說：「其實我從小就一直喜歡香港電影，沒想到有機會一起合作創造這樣一部作品，感覺是美夢成真的過程。」談及家輝，他讚不絕口：「家輝就像是電影的主心骨，有才華、勤奮努力，有了他的榜樣作用，其他演員也一起做得非常好。」



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