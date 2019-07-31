懷疑造假　警方扣押搜查《PDX101》辦公室

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）本月19日播出最後一集，通過事前進行的網上投票及直播時的短訊投票選出最後11人，組成為期5年的限定男團X1，因同一票數差距出現5次，粉絲懷疑電視台偽造賽果，連國會議員都直指製作組造假，粉絲早前已組成「《PDX101》追查真相委員會」，聘請律師準備控告節目組，而Mnet亦指已委託首爾地方警察廳進行調查。



首爾地方警察能的網絡調查隊今日去到位於首爾麻浦區上岩洞的CJ E&M大樓，扣押搜查製作組的辦公室及短訊投票資料庫的地方，警方指他們將會對被沒收的資料進行調查，確認實際的投票結果和是否有造假的情況出現。



為Mnet收集短訊投票結果的公司昨日表示的確有投票數據存在，但因為他們與Mnet簽訂保密條約，所以他們亦不能對外公開數據。而「《PDX101》追查真相委員會」透露將於明日早上到首爾中央地方檢察院控告節目製作詐騙及妨礙公務罪。



雖然造假風波仍未平息，但X1所屬的Swing事務所連日來多次強調組合會如期於8月27日出道，而X1今日透過官方社交網公開8月27日出道騷的預告海報。