笑吳鶴謙虧！陳家樂誘王梓軒偷內衣

歌手王梓軒3年多前與陳家樂、林耀聲（阿聲）及吳鶴謙合作拍攝電影後即成為好友，最近梓軒推出新歌《安全著陸》，題材環繞友情的珍貴，今次拍有趣短片就請來「兄弟班」的幾位兄弟幫忙，四個男人分成兩組玩划艇、又玩overcooked同埋考演技等遊戲。



遊戲需要各位兄弟輪流抽卡，根據指示即場度對白兼演戲，梓軒要飾演10歲學生，而家樂同阿聲就飾演臥底，大家有指定對白要講，但要即興演出，所以相當有難度！遊戲中梓軒搞笑表示不如去訓導主任度偷嘢，而陳家樂就一臉認真咁提議：「偷啲濕碎嘢，不如整單大，偷底褲！梗係偷Miss嗰啲啦！」阿聲話：「呢間學校啲Miss四、五十歲，你偷？」笑料百出！玩划艇遊戲時，梓軒與外表魁梧嘅阿謙一組，家樂與阿聲是另一組，鬥快每組合作拉450下，輸嘅隊伍要被罸兜頭淋水，梓軒話咁快已拉到280下，阿謙原來只拉了162下，累梓軒被兜頭淋，家樂更嘲他：「咁大隻，你虧㗎？」



梓軒話：「首先好多謝呢班好兄弟嚟幫忙，雖然我哋三年幾前一齊合作拍《兄弟班》，嗰時拍戲加埋練習大約半年時間共處，大家了解深咗，我哋拍完戲唔係一拍就散，我哋有keep住聯絡，大家會互相關心、互相扶持，今次搵佢哋幫忙，大家都冇問拍咩，就一call即到，真係好多謝佢哋！」





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