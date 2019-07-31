張敬軒當奴玩室內跳傘失控亂飛

張敬軒《天才遊童2019星加坡篇》終於出街，上年夥拍電台DJ當奴拍第一輯《天才遊童》大受歡迎，一班Fans大叫添食，今次軒仔終於還願。果然今次播出第一集，Fans超捧場，個個都話：「等到頸都長，終於等到啦！」



今輯軒仔再次孖住當奴，兩人玩轉新加坡，第一集便挑戰室內跳傘Ifly。不過正式玩之前兩人先於酒店房內用風筒來個「吹風測試」，試試雙方皮膚緊緻度，不過還未睇得清皮膚的緊緻度，當奴就已經吹到頭暈，還問有無驅風油。隨後換作軒仔被吹，當奴毫不留情開大風吹軒仔塊面，更不讓他保持微笑，相當嚴格！



當軒仔跟當奴去到Ifly上堂時便很認真聽老師教學，聽完書各自揀選戰衣，揀了藍色衫的軒仔話：「我就似整車嘅，當奴就似賽車手，等我仲懶叻，諗住藍色靚啲。」當奴立即反擊：「係樣嘅問題，唔關顏色事㗎，張生！」正式開始玩室內跳傘時，軒仔同當奴都不斷失控亂咁飛，要教練幫手扶好。之後兩人慢慢漸入佳境，同教練一齊360度轉圈飛高飛低！做完「空中飛人」，當奴表示：「大會不斷叫我笑多啲，但一笑口水就噴出嚟。」軒仔則完全相反，指自己笑到口都乾：「我乾到掛住咗個嘴唇，合唔埋口。佢仲話最正係真係有飛緊嘅感覺，不過又話：「試過就夠啦，平時都係行路搭車就夠。」



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