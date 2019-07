今日八號風球,大家要注意安全呀!而一班藝人就晒吓Body,慰藉大家!藝人劉晨芝喺網上大晒火辣水着照,穿上一件頭泳衣嘅佢,喺遊艇上擺出各種誘人甫士,大晒「胸器」同長腿,並留言:「Typhoon and rain please go away. Miss the sunshine (希望颱風快啲離開,懷念有陽光嘅日子)」



而Super Girls隊長趙慧珊(Aka)則晒出一張坐喺泳池邊背面照,亦都叫大家要留喺室內。至於前港姐王卓淇則在網上晒出一段跳舞片自娛,化身韓國女團大跳熱舞,並大晒長腿,同樣養眼十足!



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。