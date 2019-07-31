【辛苦豬】阮兒吳日言烈日當空下玩慈善跑

藝人阮兒、吳日言和老公Barry早前一起參加慈善跑，阮兒自稱一向有跑步習慣，跑十公里也不成問題，不過因當日太陽猛烈，跑到3.5公里途中便要停下休息。她說:「我之前因為『生蛇』用咗兩年時間去醫治，深深感到身體不適時那種無助感，所以知道義跑係幫助一啲傷健人士和弱勢社群之後，覺得好有意義，希望自己出小小綿力可以畀佢哋感受到大家嘅關懷。」



吳日言夫婦表示3年前亦成立了慈善團體，坦言為此而鬧過交，後經一番磨合，感情反而更進一大步，她笑言可能做得善事多之故，又透露與友人經營的飯糰店生意不俗。同場還有甚跑得的張啟樂和從來不跑步的經理人Kawaii，也來參加義跑，Kawaii說:「今次以善事為出發點，唔使鬥速度，我跑包尾，大家都為我打氣，成個感覺好開心。」而張啟樂提到早年他成立拍賣網頁，甚為艱難，他說:「你無知名度要去求人真係好難，所以我覺得今次可以幫吓啲社會弱勢社群，幾有意義。」而資深電台主持人路芙、歌手漢洋和譚嘉荃亦有出席義跑。



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