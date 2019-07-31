怕醜歎慢板　張振朗被楊偲泳「彈鐘」

藝人張振朗於無綫新劇《包青天再起風雲》飾演「展昭」，由於當年何家勁演繹這個角色時非常成功，即使往後日子也有不同藝人飾演過，但仍未能超越對方。就連張振朗當初收到劇本時，也不斷否定自己，慶幸劇本最終以「少年版展昭」來描述，才令他放下心理包袱。



犧牲瞓覺時間去操肌



為了應付劇中連場動作戲，開拍前即使半夜收工，也寧願犧牲瞓覺時間去操肌，豈料後來卻意外傷及腰部，結果未能以最佳狀態開工，他說：「開頭拍要用拐杖，係有啲失落，點解天要畀呢個考驗我，所以休息兩個多月拍住文戲先，將所有動作戲放喺最尾30日，好高難度，由07（早上七時）打到18（傍晚六時），之後再接文戲。（最難邊場戲？）有場戲係譚俊彥（飾演包公）策騎，我要跳上去，結果跌咗落地四次，有次仲喺地下10分鐘郁唔到，但最終個鏡頭剪咗，都有啲可惜！」



有車有樓先諗結婚



談到與傅嘉莉的感情線，但因為生性怕醜，最終令對方轉投他人。張振朗自嘲樣貌令人感覺大膽及花弗，實情現實中面對感情亦同樣怕醜，遇上心儀對象也會歎慢板先相處，即使現任女友楊偲泳，起初也曾被對方「彈鐘」：「我要相處下先，唔會幾日就叫人拍拖，都有失敗過。（女友楊偲泳係你主動出手？）係我追佢，都係相處咗一段時間先，開頭亦有畀佢拒絕，最終都成功。（幾時成家立室？）我哋都拍咗一段時間，有共識，但女友都鍾意演戲，呢個係雙方溝通嘅橋樑，所以等大家事業有成先再傾。（畀幾耐時間先結婚？）等有事業先，依家冇車冇樓唔好諗住。」



一啲都冇嬲黃心穎



對於去年拍攝的幾部劇集，當中兩部因黃心穎偷食事件令播出無期。張振朗坦言有唔開心時候：「第一次做男主角喎，好在我比較樂天派，相信始終有一日會播，試問邊個藝人連過一連幾套劇都冇得出街，不過凡事都兩面睇，我揀積極面對。（嬲黃心穎？）一啲都冇，本身係朋友。（等佢回歸？）睇公司安排，忘記過去，展望將來啦！」



場地：桔梗



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