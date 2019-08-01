【閨蜜睡房】關楚耀任女發脾氣　唔自掘墳墓

歌手關楚耀（Kelvin）擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》嘉賓，一連三集與主持李文珊剖白愛情經驗：「我係一個幾放縱女朋友嘅男友，唔會管佢。有啲人會Check住另一半嘅電話，我一定唔會做呢啲嘢，會好信任，唔會猜疑。同埋我都細心，會Mark低晒所有節日喺電話度提自己。佢去旅行時，我又會提佢帶齊日用品，可以講我係一個幾好嘅男朋友。」



Kelvin自認愛講道理，不過明白有時要隨機應變：「女仔發脾氣時，你再同佢講道理，只不過係自掘墳墓。有經驗？我唱過好多慘情歌，都有唱講道理嘅歌，不過冇咁多人聽之嘛！」問到下一步是否結婚？Kelvin坦言想過成家立室，但自覺事業仍有進步空間，加上早前承諾今年放更多時間在音樂事業，故這幾年不打算結婚。



演而優則唱的他，認為唱歌與演戲相輔相成：「唱歌幫到演戲，演戲又幫到唱歌。好似入錄音室睇到份歌詞，就會代入歌詞裏面嘅角色。」又笑言若不當歌手， 會選擇做司機，負責運輸工作，安安定定過日子。想知道Kelvin最真一面？記得星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》。



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