8個字示愛　40歲羅志祥攬實周揚青放閃

台灣歌手羅志祥（小豬）同內地網紅周揚青拍拖幾年，一向愛得低調嘅佢哋，趁住小豬踏入40歲嚟個大改變，佢喺社交網除咗甫出攬到實嘅合照之外，仲寫咗八個字嘅愛的告白認真冧到爆！



小豬喺IG話原本諗住同家人簡簡單單食過飯過生日，點知返到屋企收到大驚喜：「本來只是想跟家人簡單吃個飯來度過自己的生日，結果一回到家打開了門，卻發現了一個大驚喜，我是真的被嚇到了！這天衣無縫的搭配計劃真的太強了，謝謝你自己偷偷策劃這一切，也謝謝媽媽為我煮的生日餐，謝謝朋友們為了要騙我瞎掰了很多善意的謊言，不管怎樣，我真的很開心，愛你@gracechowwwww，我人生第2個20歲開始了，所有的一切都要好好的加油！」小豬罕有咁公開向周揚青示愛，除咗認定女友嘅地位之外，好有可能結婚計劃都已經進行緊！



而周揚青亦喺社交網發文話多謝一班朋友幫佢守秘密搞呢個慶生Party，仲話係第一次見到羅志祥完全唔知情被騙，佢仲喺小豬嘅Po度以女主人身份留言：「即使有一天我都老了，你在我心中也永遠都是那個我要疼一輩子的【20歲的小朋友】～以後還會陪你過第三…第四…第五個20歲！愛你。」兩個都玩到咁高調，唔知幾時會有結婚喜訊傳出？



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